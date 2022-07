Os materiais estão prontos, mas a mãe não. Khloé Kardashian fica emocionada com a ida da filha para escola

Khloé Kardashian pode dar tudo aquilo que a filha True quiser, no entanto ninguém é capaz de desfazer as saudades que a mãe vai sentir quando a filha for para a escola.

Chegou o momento da primeira filha da socialite frequentar a escola e Khloé fez questão de partilhar o material feito à medida para True nas redes sociais.

“As mochilas mais perfeitas para o primeiro dia de aulas da True. Oh meu deus, não estou preparada para isto”, escreveu a celebridade de 38 anos numa história no Instagram, na qual se vê três mochilas e respetivos estojos totalmente personalizados para a filha mais velha.

Esta novidade surge uma semana depois de ser revelado que a estrela de “Keeping Up With The Kardashians” e o ex-namorado Tristan Thompson estão à espera do segundo bebé via barriga de aluguer.

Segundo a imprensa norte-americana, a relação entre Khloé e o basquetebolista continua a parecer uma montanha-russa, com vários altos e baixos, com os constantes rumores de traição da parte de Tristan.