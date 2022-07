Aprender no estrangeiro

Agora que os incêndios acalmaram um pouco (apesar dos reacendimentos verificados nalguns que estavam dados por extintos), lembrei-me de duas coisas.

Primeiro, e tendência que os advogados têm para dificultar a vida dos governos, quando estes querem controlar os pirómanos mais activos, com o argumernto falacioso de que já foram absolvidos pelos juízes (outros que tais; não digo que os condenassem à morte, mas a qualquer coisa que lhes doesse mais, ou um pouco menos menos, do que as mortes que provocam, fora as que podem provocar).

Entretanto, ouvi dizer que uns bombeiros foram ao estrangeiro ver o quer lá se faz. E como tenho visto que em muitos sítios se opta simplesmente por deixar arder, fiquei a pensar no que os nossos bombeiros poderão aprender lá fora, já que esse simples deixar arder não seria cá tão bem visto.