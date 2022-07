Sete civis mortos em ataque aéreo da Rússia no noroeste da Síria

Bombardeamentos russos na região de Idleb, no noroeste da Síria, provocaram a morte de sete sírios, incluindo quatro crianças. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Rami Abdel Rahmane, o diretor do OSDH, afirmou que as vítimas eram civis e ainda há pessoas entre os escombros dos edifícios atingidos. Ambos os países são aliados há várias decadas, sendo que a Rùssia é o principal apoiante do regime de Bachar al-Assad e intervém militarmente no país desde 2015.

Note-se que a maior parte da província de Idleb, tal como as províncias de Alepo, Hama e Lattaquie são controladas por fações que se opõem ao regime de Damasco. Nesses territórios, há ainda a presença de grupos rebeldes da oposição, que contam com o apoio da Turquia.

Todas as fações são alvo de ataques das forças sírias, russas e também da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na zona.

Mais de meio milhão de pessoas já morraram na Síria após o desencadear da guerra, em 2011.