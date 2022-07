22 de julho 2022 às 22:34

Marcelo apoia Governo na recusa do racionamento do gás pedido pela UE

Note-se que esta quarta-feira a Comissão Europeia apresentou um plano europeu com o objetivo de reduzir o consumo de gás na UE de 15% até à primavera, altura em que se teme corte no fornecimento russo, pelo que admitiu avançar com a redução obrigatória da procura diante este alerta.