Mais confiante que nunca. Georgina Rodriguez aparece de biquíni e saltos altos para vídeo no Instagram

A confiança faz a diferença. Georgina Rodriguez decidiu ignorar as criticas da imprensa internacional depois de ter sido fotografada em biquíni durante as férias da família Aveiro, ao aparecer de saltos altos e biquíni num publicação no Instagram, cheia de boa disposição.

No vídeo, a companheira de Cristiano Ronaldo aparece mais confiante que nunca com as suas curvas, apenas vestida com uma camisola desportiva, parte inferior do biquíni e salto alto cor-de-rosa. As imagens terão sido captadas para a produção de uma marca de vestuário desportivo Alo Yoga.

Recorde-se que Georgina deu à luz em abril deste ano. A modelo e CR7 foram pais de uma menina, Bella, e do seu irmão gémeo, que acabou por morrer no parto. Bella juntou-se assim aos irmãos Alana Martina, filha biológica de Georgina, Cristianinho, o filho mais velho, e dos gémeos Eva e Mateo.