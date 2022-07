Para onde vão os políticos de férias? 'Allgarve' para não variar

Durante o ano, os políticos de esquerda à direita tendem a discordar nas ideias para governar o país, mas, no verão, há um consenso: férias é, principalmente, no Algarve.





Todos os anos, por volta dos meses de junho e de julho, a especulação começa: onde vão, afinal, os políticos do país passar o período de férias de verão?

Em agosto, despem-se os fatos e as gravatas, os blazers coloridos das deputadas e das ministras e é chegada a altura dos fatos de banho e dos bikinis, das bolas de Berlim e das espreguiçadeiras no areal ou dos mergulhos no mar.

E, com a mudança, está aberta a ‘época’ das selfies em calções de banho para Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República que já acostumou os portugueses a captar os momentos em que se cruzam com ele, principalmente na praia do Gigi, no Algarve, onde é presença assídua nestes meses.

Ao que o Nascer do SOL conseguiu apurar, no Governo a romaria ao sul começa no próprio primeiro-ministro e segue pela esmagadora maioria dos ministros, de Marta Temido (adepta do sotavento algarvio) a Pedro Nuno Santos.

Também no PS, o líder parlamentar rumará ao Algarve, em família. Mas Eurico Brilhante Dias vai ainda ter tempo de viajar até Barcelona, Espanha.

Ainda na ala ‘esquerda’ do hemiciclo, o Nascer do SOL apurou que no que ao Partido Comunista concerne, Jerónimo de Sousa vai passar as férias com a família, no sul do País, entre o final de julho e as primeiras semanas de agosto. Paula Santos, por sua vez, passará o período de férias também nas praias do Sul do país, em família.

No BE, a coordenadora Catarina Martins deve passar férias na Beira Baixa, com a família, enquanto Francisco Louçã deve viajar para a Graciosa, onde tem casa de férias, sendo que o líder parlamentar, Pedro Filipe Santos, opta por repartir as férias entre Aveiro e o Algarve.

Finalmente, Rui Tavares, líder e deputado único do Livre, vai passar as suas férias, em agosto, na sua aldeia de origem, no Ribatejo, junto da família.

À direita, o novo líder do PSD, Luís Montenegro, deve continuar fiel às praias algarvias (lá para os lados do Vale do Garrão), tal como seu secretário-geral, Hugo Soares. Bem longe, por isso, do ex-líder Rui Rio, que prefere os ares do norte, de Viana do Castelo.

João Cotrim Figueiredo, líder da IL, e o chefe da bancada liberal, Rodrigo Saraiva, tiram seis dias de férias ‘cá dentro’ mas preferem manter os destinos em segredo. Aliás, tal como o líder do Chega, André Ventura.

Inês Sousa Real, do PAN, repartirá a última quinzena de agosto pela costa alentejana, pelo Algarve e pelo norte, com uma saltada a Paredes de Coura.