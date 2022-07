Drones revelam jardim escondido do século XVII no Reino Unido

As altas temperaturas do Reino Unido, acabaram por revelar um jardim no Chatsworth Estate, Inglaterra, encondido durante quase 300 anos.





Esta semana, restos de um jardim “escondido”que data o século XVII, foram descobertos por drones na casa de Chatsworth Estate, em Derbyshire, Inglaterra, revelou a BBC.

De acordo com a mesmo publicação, o jardim histórico que remonta a 1699, projetado para o 1º Duque de Devonshire, é composto por um arranjo ornamental de canteiros de flores e caminhos cuidadosamente elaborados que estiveram escondidos durante quase 300 anos.

O projeto foi coberto em 1730, no entanto, recentemente, as temperaturas de até 40°C, acabaram por revelar os “restos substanciais que estavam enterrados”.

De acordo com Steve Porter, chefe dos jardins e paisagismo em Chatsworth, agora, “podemos ver claramente os padrões intrincados dos jardins históricos”: “A atual onda de calor está a causar-nos problemas noutros lugares do jardim, mas aqui revelou uma joia escondida que não foi aproveitada adequadamente durante quase 300 anos!”, afirmou à agência de noticias britânica.“Sabíamos que estava lá, mas é até agora, não passava de um campo verde. Estava tudo escondido”, acrescentou.

Segundo o mesmo, este só é revelado durante períodos de calor extremo. Por isso, as mudanças climáticas podem tornar casos como este, mais frequente nos próximos anos. “Desaparecerá novamente quando as temperaturas caírem e tivermos um pouco de chuva, mas enquanto isso é maravilhoso ter um vislumbre do passado”, exclamou o responsável, adiantando ainda que de todas as vezes que o observa, “vê mais detalhes, mais pergaminhos das camadas e mais caminhos”. “Isso meio que traz tudo de volta à vida e percebemos o quão intrincado e incrível teria sido“, disse.

Embora Porter tenha revelado à BBC que uma restauração completa do antigo jardim não deve acontecer em breve, este espera que o jardim possa ser recriado com cascalho depois do solo recuperar.

Chatsworth Estate, localizada no Peak District National Park, está na família Devonshire há 16 gerações e atualmente está a ser alugada à instituição de caridade Chatsworth House Trust, fundada em 1981, que se dedica à preservação a longo prazo da Chatsworth House, das coleções, do jardim, das florestas e do parque, que a compõem.