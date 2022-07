Efemérides de 25 de Julho

1139 Teve lugar há 883 anos a Batalha de Ourique, em que D. Afonso Henriques teria derrotado 5 reis mouros (almorávidas) da Península – sendo a data igualmente assinalada como Dia do Exército Português.

1582 Derrota há 440 anos de D. António I de Portugal, Prior do Crato (1531-95), neto natural de D. Manuel I, que fora aclamado Rei 2 anos antes.

1814 Foi apresentada há 208 anos a primeira locomotiva a vapor viável, construída pelo inventor britânico George Stephenson (1781-1848), segundo os princípios de Watt.

1898 Guerra Hispano-Americana, há 124 anos, em que as forças militares dos EUA invadiram Porto Rico, até então colónia espanhola, e que incluiu a saída dos espanhóis de outros territórios, depois países independentes, como Cuba e as Filipinas.

1917 O Corpo Expedicionário Português partiu de Lisboa há 105 anos, já em finais da I Grande Guerra, rumo à frente europeia, sendo colocado em França, e acabando os sobreviventes prisioneiros na Batalha de La Lys (9 de Abril de 1918) e levados para a Alemanha, regressando a Portugal só a 20 de Janeiro de 1919.

1936 O regime nazi alemão de Adolf Hitler apoiou já 86 anos, logo de início, a insurreição das forças de Francisco Franco, na Guerra Civil de Espanha, levando à pintura do celebérrimo quadro de Picasso, Guernica, dizendo o historiador inglês Hugh Thomas que a Comissão Internacional de Não Intervenção (que levou à abstenção de países como França e Inglaterra) era uma autêntica Comissão de Intervenção (como tal usada também por Itália e Portugal).

1945 Inauguração há 77 anos do Aeroporto de Stª Maria, nos Açores, na altura considerado um dos maiores do Mundo (com pistas alargadas para uso militar dos Aliados, ainda na II Guerra).

1970 Morreram há 52 anos os deputados da Ala Liberal José Pedro Pinto Leite (seu líder, sucedido por Sá Carneiro), Leonardo Coimbra, James Pinto Bull e José Antunes Vicente, num misterioso desastre de helicóptero, na Guiné.

1978 Nasceu há 44 anos em Inglaterra o primeiro bebé proveta, Louise Brown.

2000 Teve lugar há 22 anos o primeiro e único acidente com o avião supersónico Concorde, produto de uma aliança franco-britânica (que o produziu entre 1965 e 78), o que determinou a paragem dos seus voos algum tempo depois.

2008 Foi aprovada há 14 anos a Declaração de Lisboa (onde já vai?).

2016 Um refugiado sírio fez-se explodir há 6 anos num festival de música em Anshen, na Alemanha e causou com a sua ação ferimentos em doze pessoas, e uma enorme desconfiança sobre os refugiados (como sempre quis o DAESH).

2017 O FMI concluiu há 5 anos que as medidas aplicadas pela troika em Portugal nem sempre protegeram as pessoas com menos rendimentos, apontando que a primeira preocupação era a redução dos défices e culpando as medidas políticas tomadas pelo Governo de Pedro Passos Coelho

2022 Hoje é o dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que muito fizeram para que fosse reconhecido pela ONU, e que começou e ser comemorado na República Dominicana, em 1992, prevendo-se agora, entre outras coisas, o lançamento de livros de autoras negras.