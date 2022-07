Ator de 'Power Rangers' condenado à pena de morte

Skylar DeLeon foi condenado a injeção letal por duplo homicídio, mas a pena de morte deixou de ser permitida na Califórnia, pelo que o ex-ator deverá passar o resto da vida no corredor da morte.





O ex-ator da série Power Rangers John Julius Jacobson Jr., mais conhecido como Skylar DeLeon, foi condenado à pena de morte na Califórnia, nos EUA, por duplo homicídio.

Em 2004, Skylar DeLeon, de 42 anos, e a mulher, Jennifer Henderson, amarraram e atiraram ao mar o casal de velejadores Thomas Hawks e Jackie Hawks, para conseguirem roubar um iate de luxo.

Skylar DeLeon e Jennifer Henderson terão contado com a ajuda de mais três cúmplices, e terá sido um deles que, anos mais tarde, depois de ser detido confessou o seu envolvimento no crime, acabando por revelar os contornos do crime. Os corpos das vítimas nunca foram encontrados.

Apesar de o ex-ator foi condenado ter sido condenado à pena de morte, por injeção letal, o fim da pena de morte na Califórnia, em 2019, faz com que Skylar DeLeon possa passar o resto da vida no chamado corredor da morte.

Já a sua mulher, foi condenada a uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O ex-ator terá entrado no mundo «no início dos anos 2000, depois de a sua carreira na representação ter entrado em declínio. Skylar DeLeon e a mulher começaram a cometer pequenos roubos, até que planearam e executaram um duplo homicídio.