Selena Gomez comemorou aniversário com grande amiga Taylor Swift

As duas são amigas próximas desde 2008, quando ambas namoravam com membros dos Jonas Brothers.





Selena Gomez entrou, na sexta-feira passada, nos trinta e fez questão de assinalar o acontecimento.

A cantora e atriz festejou o aniversário com a amiga Taylor Swift, de quem é muito próxima há mais de dez anos.

No Instagram, Selena Gomez partilhou duas fotografias onde aparece com a cantora Taylor Swift.

A publicação gerou várias reações dos fãs, que encheram a caixa de comentários com votos de parabéns e elogios à amizade entre as duas celebridades.

Gomez e Swift são amigas próximas desde 2008, quando ambas namoravam com membros dos Jonas Brothers. Na altura, Selena estava numa relação com Nick Jonas, enquanto Swift namorava com Joe Jonas.