Ryanair com lucro de 170 milhões no primeiro trimestre fiscal

A companhia aérea irlandesa Ryanair conseguiu um lucro de 170 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal (abril-junho), valor que compara com um prejuízo de 273 milhões de euros em igual período do ano passado.

Segundo a low-cost, esta recuperação justifica-se com o “forte” crescimento do tráfego de passageiros nestes meses, período em que transportou 45,5 milhões de passageiros, mais 461% do que em 2021, período ainda marcado por restrições devido à pandemia de covid-19.

Feitas as contas, a Ryanair diz que o volume de negócios aumentou 602% para os 2,6 mil milhões de euros. Desse valor, 582 milhões e 466 milhões correspondem aos dois principais mercados europeus: Itália e Espanha, respetivamente.