Jason Momoa, que dá vida ao 'Aquaman', esteve envolvido, no domingo, num acidente quando um motociclista colidiu de frente com o carro do ator, na Califórnia, EUA.

O motociclista, segundo escreve o TMZ, encontrava-se a dirigir em direção contrária quando, numa curva, colidiu com o veículo do ator. O homem acabou por ser transportado para o hospital, com ferimentos leves.

Momoa ficou bem de saúde.