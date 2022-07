Um camião despistou-se durante a tarde desta segunda-feira na Ponte Vasco da Gama, no sentido Norte-Sul, encontrando-se o trânsito condicionado, tendo a carga do veículo caído ao rio, assim como parte do gradeamento da ponte.

O pesado de mercadorias tinha matrícula marroquina e transportava essencialmente pêras, segundo diz a Sic Notícias.

O acidente terá sido motivado pelo rebentamento de um pneu.