Efemérides de 26 de Julho

1139 Afonso Henriques (1109-85), então conde portucalense (desde a morte do Pai, em 1112), foi aclamado Rei de Portugal e proclamada a independência em relação a Leão há 883 anos, após vencer a mãe na Batalha de S. Mamede e lhe retirar a regência do Condado (Junho de 1128).

1945 Há 77 anos, no final da II Guerra Mundial, e depois da Conferência de Potsdam entre os vencedores, na Alemanha, houve a declaração de Potsdam pelos EUA, Reino Unido, URSS e China, que exigiram a rendição incondicional do Japão (que já se sabe ter sido obtida depois de 2 violentas bombas atómicas, lançadas pelos americanos em Hiroshima e Nagasaki)..

1994 Inauguração há 28 anos, ainda em finais do cavaquismo governamental, do Museu da Música na nova estação Alto dos Moinhos, do Metro de Lisboa.

2007 Portugal e Angola assinaram há 15 anos (Governos de Sócrates e Santos) o Plano Indicativo de Cooperação para o triénio 2007/2010.

2016 Um avião movido exclusivamente a energia solar, o Solar Impulse, pilotado pelos suíços Bertrand Piccard e Andre Borschberg com o objectivo de impulsionarem as energias renováveis, ao pousar há 6 anos em Abu Dhabi, completou a volta ao Mundo, que tinha iniciado em Março anterior.

2018 A teoria de Marcus (Rudolph Arthur Marcus, n.1923), apresentada em 1956, que explicava a transferência de eletrões em reações químicas, Prémio Nobel da Química em 1992 para o seu autor, foi invalidada há 4 anos por uma equipa de cientistas da Faculdade de Ciências de Coimbra.

2021 O Presidente tunisino Kais Saied demitiu há 1 ano o primeiro-ministro Hichem Mechichi e suspendeu o Parlamento, com a ajuda do Exército, alegando um tratamento do COVID-19, e está agora em vias de completar a sua golpaça com um referendo constitucional que se diz pôr fim a todas as Primaveras árabes, por não admitir a saída de presidentes em exercício.