INE. Conheça os concelhos onde se ganhou mais

Números tiveram em conta os valores do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo.







Os três municípios com valores do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo mais elevados foram Oeiras (14 091 euros), Lisboa (12 938 euros) e Cascais (11 827 euros). Os dados foram revelados pelo INE.

Os dados do INE revelam também que 68 municípios apresentaram valores medianos do rendimento maiores que a referência nacional: 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 21 municípios no Centro, 13 no Alentejo, sete no Norte, cinco na Região Autónoma dos Açores, três na Região Autónoma da Madeira e um no Algarve. O gabinete estatístico diz ainda que, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo aumentou 1,3% face ao ano anterior.

Apenas 11 municípios apresentaram uma diminuição do valor mediano do rendimento por sujeito passivo, face a 2019. “Deste conjunto, destacaram-se seis municípios do Algarve – tendo Albufeira (-3%) registado a maior diminuição anual – e, nas áreas metropolitanas, São João da Madeira (-0,4%)”, referem os mesmos dados.