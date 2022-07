Bank Millennium com perdas de 56 milhões

O Bank Millennium,detido maioritariamente pelo BCP (50,1%), registou prejuízos de 262,6 milhões de zlótis (56,6 milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro semestre do ano.

A instituição financeira explicou que estes resultados foram substancialmente influenciados “por provisões para riscos legais relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominada em moeda estrangeira”.

No início deste mês foi anunciada a constituição de provisões de 467,4 milhões de zlotis (97,7 milhões de euros) no segundo trimestre para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira, além de "provisões adicionais de 48 milhões de zlotis (10 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos resultados líquidos".