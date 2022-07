Montepio. Pedro Leitão mantém-se como CEO

“A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio), informa sobre o início do exercício de funções do novo Conselho de Administração, em conformidade com a deliberação tomada na Assembleia Geral de acionistas realizada em 29 de abril de 2022”, revela o banco.





O novo conselho de administração do Banco Montepio já recebeu luz verde do Banco de Portugal e já entrou em funções. Pedro Leitão mantém-se como o CEO do banco durante o mandato 2022-25, enquanto Manuel Ferreira Teixeira ficará como chairman.

E acrescenta que “a composição dos órgãos sociais, aprovada pelos acionistas e pelo Banco de Portugal, obedece a um modelo de governance mais paritário que faz jus ao firme compromisso da Instituição para com a igualdade de género”.