Serviço de obstetrícia do Hospital de Aveiro encerra à noite em agosto

Durante a noite no mês de agosto, o serviço de obstetrícia/ginecologia do Hospital de Aveiro vai estar encerrado. A informação é avançada por Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), à agência Lusa.

"Foi uma informação transmitida pelo diretor de serviço, decorrente de uma decisão do conselho de administração, porque havia vários dias incompletos e com previsão de mais de metade dos dias do mês fechado", disse o responsável, acrescentanto que é uma decisão decorrente da falta de recursos humanos, que irá afetar principalmente a área de influência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

"Prejudica o atendimento às grávidas, que terão de ser reencaminhadas para outras unidades, nomeadamente para Coimbra, Viseu e mais a norte", disse o presidente da SRCOM, frisando que a situação "irá sobrecarregar essas unidades, já por si com imensas dificuldades".