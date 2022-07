Giovanna Ewbank e filhos 'barrados' no aeroporto para viajar para Portugal

A atriz brasileira Giovanna Ewbank foi impedida a viajar do seu país para Portugal, esta segunda-feira, devido a uma questão de segurança.

Através de publicações nas histórias na rede social Instagram, a atriz contou que a família acordou “às 8h da manhã” e deslocou-se para o aeroporto de São Porto, onde foi ‘barrada’ na zona de embarque.

"Eu estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora estamos num hotel à espera da autorização do Bruno, que está em Espanha, para o bebé viajar comigo", explicou, ao revelar que teve de tirar a mala do avião.

A mãe dos filhos Titi, Bless e Zyan, que partilha com o ator Bruno Gagliasso, foi impedida de entrar no avião com as crianças, porque, de acordo com a lei brasileira, os menores dos 0 ao 17 anos precisam de uma autorização especial para viajar para o exterior do país, caso estejam só acompanhados por um responsável ou parente.