Lucros do BCP disparam 500% para 74,5 milhões no primeiro semestre

O lucro do BCP disparou 500% para 74,5 milhões de euros no primeiro semestre do ano. O banco liderado por Miguel Maya tinha, em igual período do ano passado, registado 12,3 milhões de euros.

A instituição financeira justifica estes resultados pelo “aumento significativo do resultado na atividade em Portugal, pese embora o seu impacto tenha sido em grande parte absorvido pela redução do resultado da atividade internacional”. Ainda assim, garante que “o resultado da atividade internacional e consequentemente o resultado do grupo, se encontram fortemente penalizados pela constituição, no primeiro semestre do ano, de imparidades no montante de 102,3 milhões de euros, referentes à totalidade do goodwill associado à participação que o Grupo detém no Bank Millennium S.A. na Polónia”.

