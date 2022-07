É oficial: Shawn Mendes cancela digressão devido a problemas de saúde mental

Shawn Mendes tinha adiado a digressão, mas agora foi oficialmente cancelada. A notícia foi dada pelo cantor através das redes sociais e o motivo do cancelamento, segundo o próprio, está relacionado com problemas de saúde mental.

"Comecei esta tour entusiasmado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco preparado para o quão difícil seria a digressão depois deste tempo". disse o músico, de 23 anos. E confessou: "Depois de falar mais com a minha equipa e trabalhar com um grupo incrível de profissionais de saúde, tornou-se mais claro que preciso de tirar um tempo para mim."

O músico demonstra vontade em recuperar a sua saúde mental para que volte a poder estar reunido com os seus fãs. "Isto não significa que não vou fazer novas músicas e mal posso esperar para vê-los a todos em digressão no futuro. Eu sei que todos vocês estão à espera há muito tempo para ver estes espetáculos e parte-me o coração dizer-vos isto mas prometo que voltarei assim que tiver o tempo necessário para me curar" lê-se na mesma publicação.

O concerto de Shawn Mendes em Portugal estava marcado para 7 de junho de 2023.