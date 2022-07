Surfista resgata cinco jovens em dificuldades no mar na praia da Cabana do Pescador

Um surfista resgatou ao início da noite de terça-feira cinco jovens que corriam "perigo de afogamento" na praia da Cabana do Pescador, na Costa da Caparica, informou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi dado por um civil que se encontrava no local, às 20h15, e que se apercebeu que um grupo de pessoas estava dentro do mar a precisar de ajuda.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e do projeto "SeaWatch" dirigiram-se de imediato para o local, assim como um nadador-salvador, elementos dos Bombeiros Voluntários da Amora, dos Bombeiros Voluntários de Almada e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Duas das vítimas tiveram de ser assistidas e estabilizadas por um elemento do projeto 'SeaWatch', em conjunto com o nadador-salvador, através de oxigenoterapia até à chegada do INEM, tendo sido transportadas para uma unidade hospitalar.