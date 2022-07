Gwyneth Paltrow explica o porquê do nome da vela This Smells Like My Vagina

As velas de Gwyneth Paltrow deram que falar quando foram lançadas em 2020. Não apenas pelos aromas que a atriz escolheu, mas também pelos nomes criativos com que as 'batizou'. A primeira vela da sua marca de bem-estar Goop – This Smells Like My Vagina, em português isto cheira como a minha vagina – causou furor nas redes sociais, o que levou ao lançamento de mais duas novas velas: This Smells Like My Orgasm (isto cheira como o meu orgasmo), com aroma a orgasmo, e a Hands Off My Vagina (tira as mãos da minha vagina), rica em óleos essenciais.

Passados dois anos do lançamento da primeira vela, Paltrow explicou em entrevista à Today o porquê de ter escolhido aquele icónico e escandaloso nome.

“Esta vela [This Smells Like My Vagina] é uma forma provocadora de dizer ‘É incrível ser uma mulher em todas as suas formas. É incrível ter esse poder e nós merecemo-lo”, disse a atriz de 49 anos, ao sublinhar: “É só uma forma divertida de ser provocadora”.

This Smells Like My Vagina custa atualmente 92 euros, segundo o site da empresa Goop, e é um dos produtos bestsellers. O preço parece não ter sofrido consequências dos processos que foram abertos na justiça, depois de várias pessoas relatarem problemas com velas que explodiram.

É o caso da britânica Jody Thompson que recebeu uma vela como recompensa por ter preenchido um questionário online. A sua sala de estar começou a arder depois de a vela ter explodido enquanto estava acesa.