Banda que tinha instrumentos 'presos' no aeroporto de Lisboa já está a caminho do Vagos Metal Fest

A banda de metal Cattle Decapitation, que irá atuar esta quinta-feira no Vagos Metal Fest, em Aveiro, e que tinha os seus intrumentos 'presos' no aeroporto de Lisboa, já os recuperou.

"De alguma forma temos o nosso equipamento e estamos agora a dirigir-nos para o Vagos Metal Fest. Esperamos chegar a tempo", diz a banda, num vídeo publicado no Instagram.

A banda tinha deixado uma mensagem, pelo Twitter, a perguntar às companhias aéreas o motivo de os equipamentos e intrumentos não poderem ser levantados.

"@Air France & @Delta Air Lines porque é que todo o nosso equipamento ainda se encontra no Aeroporto Internacional de Lisboa ? Vamos tocar no Vagos Metal Fest HOJE, e estamos há mais de 24 horas à espera do nosso equipamento musical e precisamos dele imediatamente", escreveu a banda, através do Twitter.

"Ninguém no aeroporto nos vai ajudar, apesar de todo o nosso equipamento estar ali 'à nossa espera', tal como foi indicado pelas nossas etiquetas da Apple Air", acrescentou o grupo, na mesma publicação.

@airfrance & @Delta Airlines why is all of our equipment still sitting in the Lisbon international Airport ? We play @vagosmetalfest TONIGHT, have been waiting for over 24 hours now for our music gear. Nobody at the airport will help us though all of our gear is sitting there