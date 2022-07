Nova onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus já no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou, esta quinta-feira, para uma nova subida da temperatura no próximo fim de semana, termómetros podem chegar aos 42º graus em várias regiões do país.

A máxima sobe entre 2 a 4 graus Celsius (°C) já na sexta-feira em todo o território do continente, com exceção da faixa costeira, onde não haverá variação de temperatura. No sábado subirá entre 5 e 8°C em todo o litoral Norte e Centro e entre 2 e 4°C no restante território continental.

“Assim, no fim de semana, a temperatura máxima deverá atingir valores entre 40 e 42°C nas regiões mais interiores dos vales do Douro e do Tejo, no interior do Alentejo e em alguns locais do Interior Centro", lê-se na nota do IPMA.

No restante território, a temperatura máxima irá variar entre os 35 e os 40°C, exceto junto à faixa costeira, onde os valores oscilarão entre os 25 e 35°C.

As mínimas também vão subir, entre sábado e terça-feira, prevendo-se a repetição do fenómeno de noite tropicais, com valores acima dos 20 graus, em grande parte do interior e do sotavento algarvio.

Segundo o IPMA, no interior Norte e Centro a previsão é de que a nova onda de calor se prolongue até, pelo menos, ao final da próxima semana, enquanto no litoral registar-se-á, a partir de segunda-feira, uma tendência de diminuição da temperatura máxima de 3 a 5°C.