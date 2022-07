GNR recupera peças de arte sacra durante ação policial na A1

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou, esta quarta-feira, um conjunto de peças de arte sacra que tinham sido furtados, na Autoestrada 1 (A1), perto de Leiria.

A autoridade explicou, em comunicado, que, durante uma ação policial, detetaram um veículo que aparentava “circular com excesso de carga e com dois ocupantes no seu interior” – uma mulher de 36 anos e um homem de 34 - na A1.

“Após a fiscalização verificou-se que no seu interior encontravam-se diversos artigos de arte sacra furtados no distrito de Coimbra, bem como múltiplas ferramentas de corte”, apurou a GNR.

Além disso, a mulher, que ia a conduzir a viatura, foi detida por crime de condução sem habilitação legal.

Segundo a contagem dos militares, foram apreendidos: 40 jarras de arte sacra; 14 candeeiros de arte sacra; Diversas peças de arte sacra, num total de 100 quilos; Diversas ferramentas de corte; Três telemóveis; Uma viatura; 80 euros em numerário e diversos documentos relacionados com o furto e venda de artigos de arte sacra.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coimbra.