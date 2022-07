Johnny Depp inaugurou a sua primeira exposição de arte e arrecadou mais de três milhões de euros

"As minhas pinturas representam a minha vida, mas guardei-as para mim e limitei-me. Nunca ninguém se deve limitar", disse o ator, de acordo com a BBC.





Johnny Depp arrecadou mais de três milhões de euros ao vender peças de artes pintadas por si. O ator dedica-se há pintura há uns anos e agora organizou a sua primeira exposição.

O evento, que ocorreu na quinta-feira e contou com 37 galerias da Castle Fine Art, no Reino Unido, deu ao artista 3,57 milhões de euros, com as suas obras a serem vendidas em poucas horas.

"As minhas pinturas representam a minha vida, mas guardei-as para mim e limitei-me. Nunca ninguém se deve limitar", disse o ator, de acordo com a BBC. "Sempre usei a arte para expressar os meus sentimentos".

Foram, ao todo, 780 obras de uma coleção denominada de "Friends and Heroes", na qual o artista retrata figuras que Depp tem como referência. Entre elas, pode-se encontrar Keith Richards, Elizabeth Taylor, Marlon Brando e até a própria filha do ator, Lily-Rose Depp.

É a través da arte, diz Johnny Depp, que o ator reflete "sobre aqueles que mais importam, como a minha família, amigos e pessoas que admiro".