O Turismo como motor da nossa economia

por Simões Ilharco

Lisboa, I love you é a manchete da edição de fim de semana do "Inevitável,"que mostra a capital com turistas. Portugal, um país lindo, para férias de sonho, escrevi eu já há algum tempo. Trata-se do Turismo como motor da nossa economia.

Num país, como o nosso, sem petróleo, sem marca de automóvel e sem carvão - com uma indústria fraca - , o Turismo assume um papel fundamental. O Sol que temos, e que muitos países não têm - por isso nos procuram -, é o nosso petróleo.

Temos as condições ideais para a prática do Turismo. O clima, as belezas naturais, as praias - as do Sotavento Algarvio são as melhores da Europa -, a gastronomia, o vinho, desde o moscatel ao famoso Porto e a afabilidade das gentes fazem de Portugal um paraíso turístico.

Acresce que somos dos países mais pacíficos do Mundo, onde o turista se sente seguro, longe dos horrorres das guerras, da instabilidade política e das convulsões sociais. Deus passou por Portugal é a conclusão a tirar.

Não é só Lisboa que está prenhe de turistas. O Algarve, o nosso grande Algarve, transborda. A Madeira também. E o Norte, como Braga, por exemplo, e o consagrado Douro, que tem a fama e o proveito. O país é todo lindo. E os estrangeiros adoram-no. Mais até do que alguns portugueses.

A retoma do Turismo deu-se a partir da Páscoa deste ano e quanto à crise nem vê-la! Portugal reencontrou-se consigo próprio e já consegue valores pré-covid. A recuperação foi total - obra do país e dos seus encantos. E dos portugueses.