Ricardo Baptista Leite: "É quando a atenção mediática baixa que aumentam as atrocidades"

Ricardo Baptista Leite está em Lviv há duas semanas e diz que na bagagem virão sobretudo histórias de esperança. Mas também a lição do serviço de saúde ucraniano, que no meio da guerra continua a acreditar que é possível reformar os cuidados, com os profissionais de saúde no ‘barco’. Tem relatado a viagem nas redes sociais, contra o distanciamento que se instala: ‘O regime de Putin está a apostar tudo na lógica da fadiga da guerra’.





Estava preparado para o que encontrou em Lviv?

Em teoria estamos sempre preparados para encontrar aquilo que lemos e de que vamos falando mas a realidade supera o que imaginamos. Apesar de os profissionais e a população tentarem manter alguma normalidade, dizem que a vida mudou por completo e vemos isso. Lviv, apesar de tudo, é das cidades consideradas mais seguras na Ucrânia, mas também por força disso acaba por ser uma cidade para onde muitos deslocados internos fogem.

Muito afetada também por esse aumento de população?

Sim, agora baixou um bocadinho, mas mesmo assim há cerca de meio milhão de refugiados ou deslocados internos a viver na cidade. Numa cidade que tinha cerca de 1 milhão de habitantes de base é muito significativo. E só isso tem impacto no sistema de saúde, mesmo nas coisas mais comuns, na procura de cuidados de urgência, cirurgias e medicamentos.

Há muitas ruturas de material?

Há dificuldades. É preciso ter presente que é um país onde já havia dificuldades, não é um país rico. E há outra questão, que de algum modo se verifica sempre quando há uma guerra que se foca num determinado território, sobretudo em países de maior dimensão, como é agora junto à fronteira com a Rússia. Há uma grande deslocação de pessoas internamente para a parte do país dita mais segura, mas o apoio humanitário acaba por ir mais para a frente de guerra. Aqui em Lviv não encontro estrangeiros, não encontro pessoas que não sejam ucranianas. Muito raramente encontro um ou outro, que são quase sempre jornalistas.

Se pode haver a ideia de que estão imensos voluntários na Ucrânia, não foi isso encontrou.

Sim. Claro que tenho relatos da frente de guerra onde estão os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha Internacional, os International Medical Corps, entre outros, a dar contributos gigantescos. Mas nas zonas de retaguarda isso já não é assim. Essas organizações têm de trabalhar por prioridades e, portanto, claramente esta é uma parte que fica para trás. São os cidadãos de Lviv, incluindo médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que são voluntários na própria cidade. Para além de trabalharem – e os profissionais de saúde estão absolutamente esgotados depois de dois anos de pandemia e cinco meses de guerra – vão para a estação de comboios ou para outros serviços de voluntariado. E, por isso, quando a Associação dos Ucranianos em Portugal me desafiou com o convite do Governo Regional do Lviv para vir cá servir como voluntário, mas também para dar voz à campanha de angariação de donativos para a maternidade e os cuidados intensivos neonatais do Hospital Regional de Lviv, não podia dizer que não. Vim e montámos a campanha de angariação de fundos, que está disponível online em ucraniaportugal.pt.

O objetivo é chegarem aos 170 mil euros.

Sim e a campanha vai continuar nas próximas semanas. No Hospital Regional de Lviv tinham começado a construir uma nova maternidade. É um hospital com cerca de 3 mil partos por ano. A construção ficou a meio, com o desvio dos fundos para o esforço de guerra. Portanto é um investimento que está parcialmente feito, mas indisponível à população. Com esta verba, queremos instalar o sistema de oxigénio, o sistema de ventilação da maternidade. Outro objetivo era adquirir um gerador de grande dimensão e com esta campanha já conseguirmos que a organização das Nações Unidas oferecesse o gerador tão necessário ao funcionamento da maternidade, que neste momento só tem geradores mais pequenos e vive preocupada com falhas de energia. É um investimento de 67 mil euros, mas continuam a precisar de verbas para o resto. Até esta sexta-feira tinha havido 134 donativos individuais no valor de 6350 euros. É uma angariação de fundos para que possamos ajudar estes bebés a nascerem saudáveis. É este o espírito que reina na maternidade, permitir que estes bebés possam ajudar a reconstruir uma Ucrânia livre.

Estima-se que tenham nascido mais de 60 mil bebés na Ucrânia desde o início da guerra. Cada bebé que nasce é mais um grãozinho de esperança?

É isso. E nota-se essa esperança quer nos pais, quer nos profissionais de saúde. Estar na zona dos cuidados intensivos neonatais foi das coisas que mais me impressionou. Estão desde março a trabalhar num subterrâneo, permanentemente debaixo de terra. Filmei a entrada nas escadas quando cheguei, um autêntico bunker. Antes da guerra eram umas caves do hospital que serviam de armazém e que nem era utilizadas e no espaço de poucas semanas conseguiram converter o espaço, com toda a instalação de oxigénio e por aí fora. As janelas estão tapadas com sacos de areia e trabalham ali sem luz natural. Têm uns sistemas de ventilação mas é um calor imenso e por isso é um ambiente muito pesado, onde estão muitos bebés. Estão em capacidade máxima neste momento.

Têm quantas crianças?

Os cuidados intensivos têm cerca de 12 a 14 incubadoras e depois ainda têm uma unidade de pós-intensivos neste bunker, com cerca de 30 berços, todos ocupados. Se houvesse necessidade imediata de mais cuidados, teriam que procurar alternativas.

