Novas administrações com prata da casa

Duas antigas chefes de gabinete no Ministério da Saúde vão estar à frente de hospitais do Serviço Nacional de Saúde nos próximos três anos.

Depois de na semana passada ter sido nomeada para presidente do IPO de Lisboa Eva Falcão, administradora hospitalar de carreira e chefe de gabinete de Marta Temido até março de 2022, esta semana foi nomeada para presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo Teresa Carneiro, chefe de gabinete do Secretário de Estado da Saúde entre 2018 e 2019 e entre 2020 e 2022, indica a nota curricular.

Foi também nomeada a nova administração do Centro Hospitalar de Setúbal, que será liderada por Pedro Lopes, até aqui vogal do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

São alguns dos hospitais do SNS que aguardavam a nomeação do conselho de administração desde o final do ano passado, quando acabaram os mandatos das equipas anteriores, já estendidos durante vários meses devido à pandemia. Os mandatos podem ser renovados uma vez, no máximo seis anos nas funções.