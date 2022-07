Will Smith pede desculpas a Chris Rock: "O meu comportamento foi inaceitável "

Não, o assunto ainda não está totalmente finalizado. Will Smith, através do Youtube, publicou um vídeio no qual responde à pergunta que todos os fãs têm feito desde a polémica agressão a meio dos Óscares: qual o motivo do ator ainda não ter pedido desculpas a Chris Rock.

Smith disse que não estava em si quando decidiu fazer o que fez, marcando assim os Óscares 2022 por um motivo atípico, acrescentando que já tentou entrar em contacto com Chris Rock. Mas enquanto o encontro entre os dois não acontece, Will Smith deixou um pedido de desculpas público ao comediante: "O meu comportamento foi inaceitável e estou aqui para quando estiveres pronto para falar".

Além das palavras destinadas a Rock, o ator dirigiu-se à família do apresentador e comediante, confessando ser amigo de Tony Rock, irmão de Chris. E deixou claro: "Posso dizer-vos que não há nenhuma parte de mim que pense que aquela foi a forma certa de me comportar naquele momento".