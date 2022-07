Bilhetes para concerto dos D’ZRT esgotam em poucas horas

Concerto irá realizar-se no Altice Arena no dia 29 de abril de 2023, depois de 15 anos separados.





Não foi preciso muito tempo para que os fãs entrassem em euforia com o anúncio do regresso dos D'ZRT, que voltarão a subir aos palcos no dia 29 de abril de 2023. Em menos de 24 horas após a notícia, os bilhetes já estão esgotados.

A banda já reagiu, através das redes sociais, ao 'feedback' dos fãs. "Estou sem palavras!!! Obrigado a todos", escreveu Vítor Fonseca (Cifrão), no Instagram.

"Ainda não estou em mim... São sensações destas que se guaram para sempre. Estamos juntos. Obrigado a todos", disse ainda Paulo Vintém, na mesma rede social.

"Não sei o que dizer perante isto! Ainda nem há um dia estávamos todos na dúvida sobre como vocês iriam receber a nossa surpresa... e para supresa nossa, vocês respondem desta forma!! Obrigado não é suficiente para representar o quão agradecido estamos pelo vosso carinho. Estamos juntos", também confessou Edmundo Vieira.

O concerto irá realizar-se no Altice Arena no dia 29 de abril de 2023, depois de 15 anos separados.