Rússia com maior número de novos casos de covid-19 dos últimos meses

A Rússia contabilizou nas últimas 24 horas o maior número de novos casos de covid-19 dos últimos meses, com um total de 12.248 casos de SARS-CoV-2 e mais 43 mortes. As autoridades também revelaram que as infeções aumentaram em Moscovo, capital do país: 3.888 casos e nove mortes.

Apesar do aumento exponencial de novas infeções, registou-se ainda uma diminuição de doentes nos hospitais e um aumento no número de recuperados.

Dmitri Peskov, porta-voz do kremlin, admitiu que a tendência de crescimento do número de pessoas infetadas pelo vírus é “alarmante”, tendo destacado medidas que estão a ser tomadas face à propagação da estirpe Centaurus.