Cristiano Ronaldo a caminho do Sporting?

Imprensa desportiva dá conta de que Jorge Mendes, empresário do internacional português, tem falado com o Sporting.





Cristiano Ronaldo poderá estar perto de rumar ao Sporting, conta a imprensa desportiva britânica. O The Sun, por exemplo, garante que Jorge Mendes, empresário do craque madeirense, terá exigido ao Manchester United um preço para a sua saída. O mesmo jornal avança que Mendes terá dito ao Man. United que recebeu uma oferta por Cristiano Ronaldo de um clube rival, procurando que os red devils fixem um preço para que o negócio possa realizar-se.

Depois de se ter ausentado da pré-temporada com o Man. United, Cristiano Ronaldo marcou presença em Carrington na passada terça-feira, junto de Jorge Mendes, para reunir com dirigentes do clube de Manchester, bem como com o treinador Erik ten Hag, de forma a revelar a sua intenção oficial de deixar o clube.

«Impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia irão acertar em alguma notícia», ironizou o craque português nas redes sociais, comentando as notícias sobre a sua eventual saída do Man. United, bem como sobre qual será o emblema a recebê-lo.

Uma coisa é certa: algo se está em movimento nas hostes do Man. United, que vai jogar, neste sábado, em Oslo, um particular frente ao Atlético de Madrid, numa convocatória em que Erik ten Hag incluiu os portugueses Dalot e Bruno Fernandes, deixando CR7 de fora.

«Motivos familiares» foram a justificação dada para a ausência do internacional português.