Efemérides de 1 de Agosto

1981 Teve lugar há 41 anos o início das emissões do canal de música por cabo americano MTV (acrónimo de Music Television).





1492 Os Reis Católicos Fernando e Isabel emitiram há 530 anos um Decreto de expulsão dos Judeus, a coincidir com a união e formação da Espanha.

1774 Foi Identificado há 248 anos o elemento Oxigénio, pelo químico inglês Joseph Priestley (1733-1804), que prosseguira as investigações do alemão Carl Wilhelm Scheele (1742-86).

1808 Tropas britânicas iniciaram há 214 anos o desembarque em Lavos, na Figueira da Foz, chefiadas pelo duque de Wellington, no que se considera o início da Guerra Peninsular contra as forças de Napoleão Bonaparte.

1856 Teve lugar há 166 anos a chamada Revolta das Subsistências em Portugal, provocada pela falta de abastecimentos devidas ao mau ano agrícola, que se prolongou por todo esse mês de Agosto (com assaltos a lojas, etc.), levando à autorização de importações de géneros alimentícios.

1857 Começou há 165 anos a unificação de Itália, com a formação por Giuseppe Garibaldi (1807-82) da Associação Nacional Italiana, pondo no trono Vítor Emanuel, embora o seu mentor acabasse fugido por se ver perseguido no seu radicalismo anti-monárquico, que o fez juntar-se à Carbonária.

2013 O ex-técnico da CIA Edward Snowden, reclamado pela Justiça dos EUA por revelar segredos de segurança do Estado, mas que ao mesmo tempo mostrava haver uma devassa de praticamente toda a vida privada dos cidadãos, recebeu há 9 anos asilo político temporário na Rússia.

2017 Entrou em vigor há 5 anos a lei que estabeleceu as regras para recorrer à gestação de substituição, vulgarmente conhecida como barrigas de aluguer.

2021 O virologista americano, Dr. Anthony Fauci, disse há 1 ano que "as coisas vão piorar", já que os casos de COVID-19 nos EUA dobravam em 10 dias devido então ao aumento da variante Delta.