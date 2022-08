Sindicatos lançam pré-aviso de greve em 10 aeroportos nacionais

Os sindicatos SINTAC e SQAC anunciaram esta segunda-feira um pré-aviso de greve para os 10 aeroportos nacionais concessionados pela Vinci Aeroportos entre os dias 19 e 21 de agosto.

Em causa, explicam os sindicatos, está, entre outros, “a reivindicação do levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões por parte da VINCI e a contratação de mais recursos humanos para Operações Aeroportuárias, Supervisores de Operações de Socorro e Técnicos de Manutenção nos vários aeroportos nacionais”.

Em comunicado, as duas estruturas sindicais explicam que “perante a inflexibilidade das propostas apresentadas pela ANA/VINCI ao longo do último ano e a tentativa de reduzir direitos consagrados no Acordo de Empresa, atacando os direitos que os trabalhadores alcançaram ao longo de décadas, o SINTAC e o SQAC consideram urgente acabar com esta política cega e acabar com toda esta instabilidade”.