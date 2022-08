Jovem de 18 anos resgatada depois de cair na zona do Gerês

Uma jovem de 18 foi, no domingo, resgatadana freguesia de Vila da Veiga, em Terras de Bouro, na sequência de uma queda, anunciou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a autoridade informa que após um pedido de auxílio por parte dos elementos do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF), os militares da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS), através do Posto de Busca e Resgate em Montanha do Parque Nacional da Peneda-Gerês, “prestaram os primeiros socorros e iniciaram o resgate da vítima que se encontrava num local de difícil acesso, após uma queda de uma zona rochosa junto das lagoas do rio Gerês”.

A jovem foi primeiramente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e depois encaminahda para o Hospital de Braga, avança ainda a GNR.

A autoridade aproveitou a ocorrência para deixar alguns conselhos:

· Cuidado ao passar em zonas com água, pois são por norma mais escorregadias;

· Use calçado adequado;

· Não se aproxime de zonas perigosas;

· Não se distraía com o telemóvel;

· Se levar crianças consigo, não as deixe andar livremente, adote sempre uma postura defensiva, adequando a sua forma de estar, de acordo com o terreno em que se encontra.