Olympiacos anuncia novo treinador... antes de anunciar saída de Pedro Martins

O clube grego anunciou a chegada de Carlos Corberán para comandar a equipa principal... sem primeiro anunciar a saída do técnico português Pedro Martins.





Carlos Corberán será o próximo treinador do Olympiacos da Grécia. O clube anunciou a chegada do técnico espanhol de 39 anos, que vai assim deixar os comandos do Huddersfield, de Inglaterra, onde esteve nas duas últimas épocas.

O anúncio apanhou todos de surpresa, até porque ainda não tinha sido anunciada a saída do técnico português Pedro Martins.

Agora, no entanto, o técnico de Santa Maria da Feira deixará o comando técnico da equipa onde chegou há quatro anos. Ao serviço do Olympiacos, Ao serviço dos helénicos, Pedro Martins, de 52 anos, conquistou três campeonatos nacionais e uma Taça da Grécia.