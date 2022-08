Beyoncé altera letra de música do novo álbum após ser acusada de ofender pessoas com deficiência

O novo álbum de Beyoncé chegou com muitos fãs à espera de ouvir as novas músicas da artista. Mas ao mesmo tempo que tem sido adorado, também já choveram ondas de críticas, em particular da música "Heated", acusando a "Queen B" de discriminar as pessoas com deficiência.

As críticas começaram devido à cantora ter incluindo na letra daquela música a palavra inglesa "spaz", vista como uma ofensa em particular para quem sofre de paralisia cerebral.

A cantora não ficou indiferente as acusações e já afirmou à Sky News que a palavra será removida da letra da música, acrescentando que não tinha intenção de utilizá-la "intencionalmente de uma forma ofensiva".