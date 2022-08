Vocalista dos Moonspell rendido ao concerto dos Iron Maiden: "Up the Irons"

O domingo passado ficou marcado pelo concerto dos históricos Iron Maiden, no Estado Nacional.

Na plateia, quem não quis perder o concerto dos gigantes do metal foi Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell. "Eles são a sério. Como um musical, como teatro misturado com heavy metal, uma banda maior que a vida. Up the Irons!", escreveu, no Instagram.

O músico, na mesma publicação, aproveitou para agradecer a todos dos fãs que foram falar consigo, tirar fotos ou simplesmente dizer um olá.