Diogo Jota renova contrato com o Liverpool

Diogo Jota, que tinha contrato com o Liverpool até 2025, renovou com os 'reds' num contrato de "longo prazo".

O internacional português viu o seu salário melhorar com esta renovação contratual, confessando alegria em renovar com o emblema de Anfield Road.

"Obivamente que, desde que cheguei, há dois anos, impus-me como jogador importante na equipa. Era o que queria desde o início. Agora, tendo assinado este contrato, é claro, no ponto de vista do clube, que há uma crença em mim. Para mim, é muito bom estabilizar-me aqui", disse Jota, que tinha contrato com o Liverpool até 2025, que tinha 'assustado' após falhar o primeiro jogo oficial dos reds nesta temporada, em que venceram a Supertaça frente ao Manchester City de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹