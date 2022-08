PJ faz buscas focadas no ciclismo a dois dias da Volta a Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta terça-feira a realizar buscas em "locais ligados a equipas de ciclismo" no âmbito da operação "Prova Limpa".

A informação foi adiantada à agência Lusa por uma fonte ligada à investigação, que confirmou que o principal objetivo foi a "recolha de prova, nomeadamente documentação".

A mesma fonte adiantou que a autoridade levou a cabo buscas "em vários pontos do país, em simultâneo, em locais ligados a equipas de ciclismo, no âmbito da operação 'Prova Limpa'", tendo estas "como objetivo principal a recolha de prova, nomeadamente de documentação e não a detenção de qualquer suspeito".

As buscas estão a realizar-se dois dias antes do arranque da 83º Volta a Portugal em bicicleta que decorrerá entre esta quinta-feira e 15 de agosto.

No final de abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação 'Prova Limpa', a cargo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Já na semana passada, a União Ciclista Internacional (UCI) retirou a licença desportiva à equipa depois de oito dos ciclistas e dois elementos do staff terem sido suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).