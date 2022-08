Ventura diz que racismo "não é um problema político no país"

O presidente do Chega foi questionado sobre os insultos racistas de que a família de dois conhecidos atores brasileiros foram alvo no fim de semana, num restuarante na Costa da Caparica.

André Ventura reiterou que Portugal não é um país racista recusa que se faça “do racismo um tema” no país.

"Nós estamos a dar importância a isto porque eram atores brasileiros, mas todos os dias há pessoas, há portugueses fora, há brasileiros dentro, há africanos dentro, há ucranianos dentro, há indianos dentro que têm situações nas suas vidas que são menos positivas, isso não é necessariamente racismo nem xenofobia", afirmou o líder do Chega, em conferência de imprensa.

"O que me chegou em termos de informação é que aquela senhora como se meteu com aqueles brasileiros, já se tinha metido com uma série de outras pessoas antes, e, portanto, não tinha que ver sequer diretamente com isso. Mas eu não sei, não sabemos", disse, sublinhando que o caso deve agora ser investigado pelas autoridades.

"Eu acho que não devemos fazer do racismo um tema em Portugal, porque eu acho que a sociedade portuguesa não é racista", acrescentou, reiterando que "não é um problema político no país".

Ventura referiu ainda que o Presidente da República "também o disse”, “Portugal não é um país racista", mas "há setores da sociedade mais propensos ao racismo".