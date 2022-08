Corpo de homem que se dedicava à apanha de univalves encontrado em São Miguel

O corpo de um homem que esta terça-feira tinha desaparecido numa zona rochosa junto à praia dos Moinhos, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel foi encontrado naquele mesmo local. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o indivíduo dedicava-se à apanha de univalves.

O alerta foi dado pelas 12h32, através dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, tendo de imediato sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Porto, do Projeto 'SeaWatch', bem como uma ambulância e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores", avança a autoridade.

O homem foi encontrado e trazido para terra em paragem cardiorrespiratória, tendo sido assistido pelos elementos da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), que executaram as manobras de reanimação. Contudo, não foi possível reverter a situação.

O óbito acabou por ser declarado no local pelo Delegado de Saúde, tendo a vítima sido transportada para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, após indicações do Ministério Público.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Porto tomou conta da ocorrência.