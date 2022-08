Jennifer Lawrence encontra mulher a usar o mesmo vestido que ela

No mundo da moda e na hora de decidir o que vestir, é comum procurar inspirações em pessoas famosas, quer sejam atrizes, cantoras ou políticas. Contudo, devido aos elevados preços daquilo que as celebridades costumam usar, não é assim tão comum que qualquer cidadão consiga obter uma peça exatamente igual, e muito menos que, por coincidência, a vista exatamente no mesmo dia em que, também por coincidência, encontre essa mesma celebridade.

Mas as coincidências acontecem e foi isso mesmo com que se deparou a atriz Jennifer Lawrence, quando estava a passear pelas ruas de Nova Iorque.

A estrela de Hunger Games deu de caras com uma mulher que envergava exatamente o mesmo vestido que ela - da marca 6397 e com um valor aproximado de 620€.

Se por um lado a atriz conjugou o seu vestido com uma sandálias da marca The Row e um saco da Trademark, a sua gémea optou por um look igualmente chique com uma mala Bottega Veneta.

Apesar de ambas terem escolhido o modelito numa cor bege, este está também disponível em preto e azul.