Jane Fonda já não quer fazer mais cirurgias plásticas

Jane Fonda é conhecida, para além do seu trabalho como atriz, por ser uma fã de cirurgias plásticas. Mas já chegou ao seu limite, dizendo que não deseja fazer mais nenhuma.

"Parei porque não quero ficar deformada", disse a atriz, de 84 anos, à Vogue.

Fonda raramente fala sobre as suas cirurgias, mas à revista norte-americana não só admitiu que já chegou ao seu limite, como ainda partilhou que faz uma rotina de beleza natural. "Fico hidratada, durmo, movimento-me, fico longe do sol e tenho bons amigos que me fazem rir", disse.