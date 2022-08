Novo documentário sobre Princesa Diana usa gravações da polémica entrevista da BBC

No dia 31 de agosto fará 25 anos que a Princesa Diana morreu num trágico acidente de carro em Paris, um momento que conta com muitas teorias sobre o que na verdade poderá ter acontecido naquela noite. A morte da "Lady D" será relembrada com um novo documentário, que conta com gravações da polémica entrevista da BCC, conduzida pelo jornalista Martin Bashir, que tem estreia marcada para 13 de agosto. Mas a opinião de William e Harry não é igual no que toca a utilização das imagens em questão.

"A Princesa", assim se chama o documentário, estará disponível na HBO e é realizado por Ed Perkins, que utilizou milhares de horas de imagens de arquivo para contar a história da cara que fez todos os cantos do mundo chorarem a sua morte, aos 36 anos. Uma Princesa que foi sempre vista como uma 'outsider' da realeza britânica.

O projeto poderia ser só mais um filme para marcar os 25 anos da morte de Diana, mas está a dar que falar pelofacto de terem sido incluídas filmagens da entrevista à BBC. Recentemente, um inquérito interno concluiu que Martin Bashir teve um “comportamento desonesto” para garantir uma entrevista com a princesa Diana em 1995, numa “violação grave” das normas da estação pública britânica. O presidente da BBC, Richard Sharp, afirmou que a estação aceita as conclusões da investigação e considerou que “houve falhas inaceitáveis”.

Os dois filhos de Diana, William e Harry, têm opiniões diferentes sobre a utilização destas imagens. "William e Harry estão unidos na sua aversão contra a BBC e pela ética de Bashir relativamente à entrevista. Mas têm opiniões divergentes", disse uma fonte do palácio real ao Page Six.

William, diz o jornal, terá dito que o assunto deveria ser encerrado e a entrevista nunca mais ser vista, ao passo que o seu irmão mais novo, Harry, discorda.

"Harry condena mais os média do que a entrevista propriamente dita, e diz que não quer que as filmagens sejam apagadas da história", disse ainda a mesma fonte. "É algo que está errado, mas no final das contas ainda faz parte da história de Diana."

Fontes do palácio acreditam que nenhum dos príncipes foi questionado sobre as imagens usadas no documentário, diz ainda o Page Six.