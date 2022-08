Mulher que incendiou casa com filhos dentro ficou em liberdade

O Tribunal de Barcelos deixou sair em liberdade uma mulher suspeita de atear fogo à sua habitação, com os quatro filhos menores no interior, mas proibiu-a de contactar com as crianças.

A mulher foi detida, na quarta-feira, depois de, na véspera, ter ateado fogo à casa, na origem do crime terão estado “motivos passionais” num quadro de violência doméstica.

O imóvel ficou apenas parcialmente destruído. “Não fosse o rápido alerta por populares e a pronta intervenção dos Bombeiros e o incêndio teria consumido todo o edificado”, informou a Polícia Judiciária num comunicado, divulgado ontem.

Uma das filhas da suspeita teve de receber tratamento hospitalar devido à inalação de fumo. As quatro crianças ficaram, entretanto, ao cuidado do pai, tendo já sido aberto um processo de promoção e proteção de menores, sobre o seu futuro, adianta o Jornal de Notícias.