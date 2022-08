Anitta desmente rumores de que estaria com HIV

Cantora já reagiu à polémica, desmentindo as acusações.





Anitta tem estado a ser tema de conversa na redes sociais após ter sido publicada uma foto em que mostrava a artista alegadamente num hospital, com rumores de que estaria com HIV.

A cantora já reagiu à polémica, desmentindo as acusações. "Se eu quiser processar cada uma das 'fake news' que estão a inventar sobre mim desde que me posicionei politicamente, vou acabar com todo o meu dinheiro só a pagar a advogados", disse.

Aproveitando a ocasião, Anitta, quando questionada pelos jornalistas sobre as alegações, aproveitou para comentar sobre uma outra polémica. "Houve também um vídeo de sexo oral em que fizeram montagem e colocaram o meu rosto... Só me dei ao trabalho de abrir porque queria ver se, pelo menos, estava a fazer bem. Assim, quem acreditar que sou eu, pelo menos está a ver que eu arraso"