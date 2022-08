Presidente da República vai reunir com comissão que investiga abusos sexuais na igreja católica

O Presidente da República vai reunir-se, esta sexta-feira, com a Comissão Independente que investiga os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa, no Palácio de Belém.

De acordo com o site da Presidência, o "encontro acontece após a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa se ter reunido com o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, no dia 28 de julho, para dar conta dos trabalhos e pedir a colaboração dos deputados para sensibilizarem para a denúncia".

Na mesma nota, é referido que o Ministério Público abriu 10 inquéritos a partir das 17 denúncias anónimas reportadas pela Comissão Independente (CI) para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal, tendo estes dados sido esta quinta-feira divulgados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).